В Боготе совершено покушение на сенатора Урибе

В Боготе, в районе Фонтибон, было совершено покушение на сенатора Мигеля Урибе, в октябре объявившего о намерении баллотироваться на пост президента Колумбии от правой партии “Демократический центр”.

Урибе был тяжело ранен. Покушавшийся стрелял ему в спину. Охранники сенатора открыли огонь, сообщается об одном пострадавшем.

Раненый сенатор доставлен в больницу.

Мужчина, выстреливший в Мигеля Урибе, задержан. Об этом сообщил мэр Боготы Карлос Галан.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес назвал нападение на Урибе “покушением на страну и ее демократию”.