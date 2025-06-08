 

В Боготе совершено покушение на сенатора Урибе

08.06.2025, 5:40, Новости дня
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В Боготе, в районе Фонтибон, было совершено покушение на сенатора Мигеля Урибе, в октябре объявившего о намерении баллотироваться на пост президента Колумбии от правой партии “Демократический центр”.

Урибе был тяжело ранен. Покушавшийся стрелял ему в спину. Охранники сенатора открыли огонь, сообщается об одном пострадавшем.

Раненый сенатор доставлен в больницу.

Мужчина, выстреливший в Мигеля Урибе, задержан. Об этом сообщил мэр Боготы Карлос Галан.

Министр обороны Колумбии Педро Санчес назвал нападение на Урибе “покушением на страну и ее демократию”.




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