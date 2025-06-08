 

Рупор кремлевской пропаганды: Новый стандарт войны. Доклад RAND Corporation

08.06.2025, 3:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Новый стандарт войны. Доклад RAND Corporation

Доклад RAND Corporation «Dispersed, Disguised, and Degradable» представляет собой анализ новых подходов к ведению войны, основанных на опыте конфликта на Украине.

Он подчеркивает, что современная война больше не ограничивается традиционными фронтами и территориальными захватами, а становится процессом, в котором важны не только тактические решения, но и способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Украина рассматривается как полигон для тестирования новых стратегий, которые могут быть применены в будущих конфликтах, особенно против таких стран, как Россия и Китай.

Основное внимание в докладе уделяется концепциям децентрализации, маскировки и гибкости. RAND утверждает, что традиционные централизованные военные структуры становятся уязвимыми, и акцент смещается на использование малых автономных групп и технологий, таких как дроны.

Война теперь воспринимается как управляемый хаос, где успех зависит не от прямого уничтожения противника, а от способности дезориентировать его и контролировать нарратив. Это приводит к необходимости постоянной адаптации и переосмыслению подходов к ведению боевых действий.

В заключение, доклад подчеркивает, что Запад должен готовиться к долгосрочным конфликтам, где победа не является конечной целью, а скорее процессом управления уязвимостями противника. Конфликт на Украине стал не просто временным инцидентом, а новым стандартом для будущих войн, где контроль над восприятием и интерпретацией событий становится ключевым элементом стратегии.

Таким образом, RAND предлагает новую архитектуру для понимания и ведения войны в условиях глобальной нестабильности, где хаос становится ресурсом власти.

@NorthernFront_NATO – цинк (там же можно скачать анализ доклад RAND на русском)

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Новые сигналы оповещения в Севастополе

08.06 / Мнение «аналитика»: О замороженных героях… Почему так осмелела Украина?

08.06 / Мнение «аналитика»: О ненужных россиянах… Сколько вскоре отправятся «на мороз»?

08.06 / Мнение «аналитика»: О будущем России… Тревожно-то как?

07.06 / Мнение: Крик души (9 лет назад)

07.06 / Мнение: История России. 2019, Путин и Зеленский

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Милитаризация преступных организаций как фактор криминального мятежа

07.06 / Мнение: Как лечить выпадение днища у ящика

07.06 / Мнение: Страшное будущее человечества

07.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Новая парадигма разведывательных сетей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика