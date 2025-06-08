Рупор кремлевской пропаганды: Новый стандарт войны. Доклад RAND Corporation

Новый стандарт войны. Доклад RAND Corporation

Доклад RAND Corporation «Dispersed, Disguised, and Degradable» представляет собой анализ новых подходов к ведению войны, основанных на опыте конфликта на Украине.

Он подчеркивает, что современная война больше не ограничивается традиционными фронтами и территориальными захватами, а становится процессом, в котором важны не только тактические решения, но и способность адаптироваться к изменяющимся условиям. Украина рассматривается как полигон для тестирования новых стратегий, которые могут быть применены в будущих конфликтах, особенно против таких стран, как Россия и Китай.

Основное внимание в докладе уделяется концепциям децентрализации, маскировки и гибкости. RAND утверждает, что традиционные централизованные военные структуры становятся уязвимыми, и акцент смещается на использование малых автономных групп и технологий, таких как дроны.

Война теперь воспринимается как управляемый хаос, где успех зависит не от прямого уничтожения противника, а от способности дезориентировать его и контролировать нарратив. Это приводит к необходимости постоянной адаптации и переосмыслению подходов к ведению боевых действий.

В заключение, доклад подчеркивает, что Запад должен готовиться к долгосрочным конфликтам, где победа не является конечной целью, а скорее процессом управления уязвимостями противника. Конфликт на Украине стал не просто временным инцидентом, а новым стандартом для будущих войн, где контроль над восприятием и интерпретацией событий становится ключевым элементом стратегии.

Таким образом, RAND предлагает новую архитектуру для понимания и ведения войны в условиях глобальной нестабильности, где хаос становится ресурсом власти.

@NorthernFront_NATO – цинк (там же можно скачать анализ доклад RAND на русском)

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Источник: Colonel Cassad

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