Мнение «аналитика»: О замороженных героях… Почему так осмелела Украина?

К сожалению, #Кремль не умеет ни в «антикриз», ни в пиар. Его потуги в информационном поле вызывают разве что жалость. И то у 100% приверженцев.

Вот и сейчас абсолютно выигрышную тему, способную деморализовать противную сторону, кремлёвские деятели ухитрились превратить в очередной «бюрократический спор». Где Украина – как рыба в воде. Любого сможет переспорить.

Это я про передачу тел украинских военных, которые Киев якобы отказался принимать, встречно обвинив Россию в нарушении договорённостей.

А как надо было?

6000 тел против «почти нуля» с украинской стороны могли бы стать сильным аргументом в пользу смягчения позиции Киева на всех последующих переговорах. Тема потерь там табуирована уже настолько, что и фотки с кладбищ считаются чуть ли не государственным преступлением. И вот в неё могла бы влиться мощная нота. Будь у кремлёвских тестикулы.

Тогда они бы начали публичить весь процесс, начиная с репортажей из моргов. Где показывалось бы, как российские медики забирают образцы ДНК у безымянных украинских военных. А потом – как останки бережно укладывают в цинковые гробы, с идентификационными бирками. Как каждый такой гроб помещают в индивидуальный рефрижератор на базе «Газели». Как покрывают его чёрным крепом. Как целая колонна из 6000+ чёрных «Газелей» выходит, собирается, формируется и берёт курс на российско-украинскую границу. Как вереница траурных машин, растянутая на 65-75 км в сопровождении БТР с траурно приспущенными флагами движется по российским дорогом – обязательно со съёмками с дронов, показывающими её реальный масштаб. Как прибывает к пункту пропуска…

И всё обязательно по много раз в ротации, с материалами в Телеге и западных СМИ (что, денег не хватит «купить» репортажи?).

Посмел бы тогда Киев отказаться принимать тела своих?

Посмел бы тогда он гнуть линию на «потерь нет»?

Но #Кремль, увы, так не поступил. А почему?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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