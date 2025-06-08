 

Мнение «аналитика»: О ненужных россиянах… Сколько вскоре отправятся «на мороз»?

08.06.2025, 1:10, Разное
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А помните, как в «Приключениях Электроника» главный герой-человек мечтал о будущем? Мол, «позабыты хлопоты, остановлен бег: вкалывают роботы – счастлив человек».

Исполнители главных ролей ещё не успели состариться, как светлое будущее уже наступило.

Но есть нюанс

Каждого третьего россиянина может заменить искусственный интеллект. По словам гендиректора HeadHunter, порядка 30-40% всего работоспособного населения задействовано в непродуктивной работе, которая может выполняться ИИ. Что интересно, это совпадает с мнением самих работников. Согласно опросам той же платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, более трети россиян считают, что их профессии в будущем смогут заменить нейросети и искусственный интеллект (ИИ). Чаще всего опасения по этому поводу высказывают специалисты в области маркетинга, рекламы и PR.

По данным другого опроса, от ВТБ, обеспокоенных возможной заменой больше всего среди работников банковской и финансовой сферы 55%. Но опасения выражают также специалисты IT (45%), торговли и общепита (44%), показало исследование. Боятся того, что их заменит ИИ, также сотрудники сферы транспорта (39%) и здравоохранения (38%).

Возможно, эти страхи преувеличены. Но на Западе в IT-сфере уже тревога: наём программистов сокращается, а многие высококлассные специалисты месяцами не могут найти новую работу, тогда как ещё год-два назад это вообще не представляло проблемы. Вот такое будущее наступило.

В России с её традициями эйджизма под удар первыми попадут люди старшего поколения, «предпенсионеры».

И куда им деваться, если даже известный контракт подписывать уже поздно?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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