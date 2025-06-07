 

Мнение: Как лечить выпадение днища у ящика

07.06.2025, 20:20, Разное
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Вчера я упомянул, что у ящиков комодов ИКЕА постоянно выпадают днища. Надо было мне сразу же написать, как это исправить, но я забыл. Исправляюсь, пишу сейчас.

По-хорошему, конструкторам следовало просто сделать дно прочнее, благо это несложно и недорого. К сожалению, шведы решили по-дурному сэкономить, и теперь, стоит только положить в стандартный ящик что-нибудь тяжелее пары носков, как у него начинается хронический пролапс.

К счастью, мы живём при капитализме, так что проблему выпадения днища можно решить за 20 минут и пару сотен рублей. Вот рецепт.

1. Покупаем «Уголок мебельный для крепления задней стенки из ДВП или дна ящика с саморезом, прозрачный». Изделие стандартное, должно продаваться на всех маркетплейсах. Лично я год назад брал упаковку уголков вот здесь. Если мне не изменяет память, обошлось в 200-300 рублей за 30 штук.

2. Вынимаем из комода больной ящик, переворачиваем, ставим уголки. Как именно ставить, ясно из картинки — заводим ноготь уголка в щель, потом закрепляем уголок шурупом. У меня записано, что на один большой ящик уходило по 7 уголков. Вероятно, я вкрутил бы и по 8 штук на ящик, если бы в пакете было не 30, а 32 уголка.

3. Важно! Следите, чтобы шуруп во время вкручивания стоял точно под углом в 45 градусов. Один шуруп я скособочил, и он слегка попортил дно ящика с вещевой стороны.

4. Крутить придётся много и с некоторым усилием, поэтому или возьмите шуруповёрт, или наденьте перчатку на руку, чтобы не провертеть на ладони мозоль.

5. Выше я сказал, что проблему можно решить за 20 минут. На самом деле, даже за 10 минут… при условии, что ящики у вас пустые. У меня ящики были полные, поэтому на их опустошение и аккуратное наполнение ушло около часа.

По моим ощущениям, ящики после лечебной процедуры стали примерно втрое крепче, и теперь они спокойно держат вес, даже если заполнить их целиком. Но помните, что шведы — скряги, запасов по прочности не делают принципиально. Если вы попытаетесь сложить в укреплённый ящик книги или кирпичи, то гнуться и отламываться начнут уже роликовые направляющие.

Источник: Место для дискуссий




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