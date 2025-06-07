Мнение: Страшное будущее человечества

Вспомнилось, как мой приятель, страстный поклонник Востока и всяких там соответствующих восточных практик, осуществил мечту жизни и съездил в Индию. Вернулся он оттуда мрачнее тучи, а мои расспросы сначала молчал, а потом отвечал злобно, что “побывал в будущем”. “А как же Восток, йога, бодхисатвы, вот это всё?” – недоумевал я.

“Да какие бодхисатвы! – изрыгнул богохульство старый друг, еще недавно с гордостью называвший себя православным буддистом. – В будущем они там живут, лет на 50 впереди. Но я, слава богу, надеюсь до этого будущего не дожить. Народу везде – как тараканов, плюнуть некуда, повернуться негде, везде грязь, пробки, шум и фастфуд! Нас все пугают перенаселением, но мы просто не знаем, что это такое. А я узнал. Понятно, что как у них, будет в итоге везде – но там, в будущем, жить нормальному человеку НЕЛЬЗЯ!!”

Сегодня и меня пронзило подобное же острое неприятие неизбежного будущего – как нарочно, снова от гигантской страны Востока, только на этот раз – от Китая. Сериал “Черное зеркало” воплощается в жизнь чересчур резво – я-то еще лелеял надежду успеть помереть от старости до того, как его идеи окончательно восторжествуют. Дам обширную цитату:

“Нарушение ПДД, критика власти в соцсетях и плохие отношения с соседями снижают социальный рейтинг граждан Китая. В качестве наказания власти лишают провинившихся многих привилегий, в том числе возможности путешествовать. Китайский СМИ отчитались о первых успехах национальной системы оценки благонадежности, которая к 2020 году охватит 1,4 млрд человек, и уже сейчас затрагивает жизни миллионов китайцев.

Впервые систему социального рейтинга испытали в Китае еще в 2010 году, а массово ее начали внедрять спустя 4 года. Каждому гражданину присуждают баллы в зависимости от законопослушности и благонадежности. Чем выше рейтинг, тем больше шансов получить хорошую работу и приоритет при обслуживании в госучреждениях.

Низкий рейтинг ставит на гражданине клеймо неблагонадежного элемента и лишает его многих привилегий и даже базовых возможностей. Потерявшим доверие гражданам труднее устроиться на работу, а вероятность получить кредит сводится к нулю.

Рейтинг формируется на основе данных из государственных ведомств, а также доносов. Полный перечень факторов, определяющих добропорядочность, до сих пор не обнародован. Но, как отмечает Fast Company, на оценку благонадежности влияют многие факторы — например, нарушение ПДД, курение в неположенных местах, критика действующей власти в интернете и даже отказ от покупки товаров местного производства.

Правозащитники уже признали идею социального рейтинга воплощением антиутопии. Однако правительство КНР гордится системой и отчитывается о своих успехах в СМИ. Как передает китайский новостной сайт Global Times, к концу апреля из-за низкого социального рейтинга было отменено 4,25 млн поездок на скоростных поездах. Также 11,14 млн раз пассажиров не пускали на борт самолета из-за низких показателей в рейтинге.

«Если мы не повысим расплату за неблагонадежность, люди продолжат вести себя в том же духе», — заявил бывший член Государственного совета КНР Хоу Юнчун. По словам чиновника, система социального рейтинга должна доводить нарушителей до полного банкротства.

Предполагается, что к 2020 году система оценки благонадежности охватит 1,4 млрд жителей. Имена нарушителей планируют выкладывать в открытом доступе. Публичное порицание давно практикуется в Китае. Так, фотографии и имена пешеходов, нарушивших ПДД, выводят на большие дисплеи, установленные на улицах” и т.д. https://hightech.plus/2018/05/23/social-credit-system-china

Только представьте это – “из-за низкого социального рейтинга было отменено 4,25 млн поездок на скоростных поездах”. То есть ты, простой китаец, покупаешь билет на скоростную электричку, предвкушаешь поездку – а тебе – пинка под зад: э-ээ, нет, ты тут в соцсетях критиковал МаоДзе Дуна! Самое страшное – я точно знаю, что есть люди, которые и сейчас, У НАС, будут в восторге от этой “поступи прогресса”. Человечество неотвратимо превращается в муравейник, и человеческой индивидуальности, по всей видимости, предстоит отмереть в достаточно близкой исторической перспективе (2018)

7 лет назад я ужаснулся, написав этот пост 7 июня, но не знал тогда, что Китай еще заставит весь мир содрогнуться от своей системы “социального рейтинга”, запустив ее на полную мощность, когда превращал всю страну в санитарный концлагерь на период ковида. Сколько людей тогда довели до сумасшествия и сломали морально – бог весть…