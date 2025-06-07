Рупор кремлевской пропаганды: Новая парадигма разведывательных сетей
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Фрагменты презентации Романа Ромачева посвященной эволюции разведывательных сетей в рамках доклада на конференции в МГИМО.
Новая парадигма разведывательных сетей
Скачать полную презентацию в PDF можно тут https://t.me/boris_rozhin/167471
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Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
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