 

Рупор кремлевской пропаганды: Новая парадигма разведывательных сетей

07.06.2025, 19:50, Разное
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Фрагменты презентации Романа Ромачева посвященной эволюции разведывательных сетей в рамках доклада на конференции в МГИМО.

Новая парадигма разведывательных сетей

Скачать полную презентацию в PDF можно тут https://t.me/boris_rozhin/167471

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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