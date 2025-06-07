Рупор кремлевской пропаганды: Новая парадигма разведывательных сетей

Фрагменты презентации Романа Ромачева посвященной эволюции разведывательных сетей в рамках доклада на конференции в МГИМО.

Новая парадигма разведывательных сетей

Скачать полную презентацию в PDF можно тут https://t.me/boris_rozhin/167471

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Источник: Colonel Cassad

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