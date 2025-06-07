В Лос-Анджелесе прошли протесты из-за рейдов иммиграционной полиции

Вечером 6 июня в Лос-Анджелесе на юге штата Калифорния прошли протесты из-за масштабных рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE), пишет ВВС.

Ранее в тот же день ICE, которая занимается отловом и депортацией нелегальных мигрантов, задержала 44 человек, еще одного – за сопротивление агентам.

Очевидцы сообщали, что инспекторы ICE во время рейдов использовали слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После этого в центре города собрались более 300 протестующих, осудивших жесткие методы ICE.

Рейды по задержанию мигрантов проходят в ряде городов США в рамках масштабной кампании президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной иммиграцией.