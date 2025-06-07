 

Во Франции предъявлены обвинения троим сербам, задержанным за осквернение мемориала Холокоста

07.06.2025, 18:45, Новости дня
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Суд во Франции предъявил обвинения троим гражданам Сербии, задержанным за осквернение мемориала Холокоста, трех синагог и кошерного ресторана в Париже, пишет телеканал France24.

При этом следователи подозревают, что за инцидентами стоит Россия, поскольку дело сербов похоже на аналогичное расследование 2023 года, когда двое граждан Молдовы совершили несколько актов вандализма по заказу российских спецслужб.

В ночь на субботу, 31 мая, в Париже неизвестные облили зеленой краской Музей Холокоста, две синагоги и ресторан.

“Я крайне возмущен этими отвратительными действиями, направленными против еврейской общины”, — написал министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо в сети X.

Мэр Парижа Анн Идальго добавила: “Я самым решительным образом осуждаю эти угрозы, антисемитизму нет места в нашем городе и стране. Мы подадим жалобу в полицию”.




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