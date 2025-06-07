 

Для борьбы с оттоком кадров правительство запретит частным клиникам платить врачам больше, чем платят государственные

07.06.2025, 16:33, Разное
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Министерство труда и министерство здравоохранения договорились о том, что вместе проведут «корректировочную оптимизацию» доходов медиков в частном сегменте с целью остановить отток ценных кадров из государственных поликлиник и больниц.

На практике это означает введение «потолка» зарплат – коммерческим клиникам запретят платить своим сотрудникам больше, чем те получали бы в госучреждении на аналогичной должности.

Тема стала особенно актуальной после появления в сети видео, на котором заместитель министра здравоохранения Челябинской области Валерий Афанасьев дискутирует с молодым врачом одной из больниц. Сотрудник заявляет, что отказывается работать за 20 тысяч, поскольку «когда в мед поступал, в рабство не записывался». Чиновник в ответ спрашивает у сотрудника, почему тот дерзит: «Ты в себя поверил? Самый умный тут, да? В санитары вылетишь сейчас». Как стало известно позже, медик написал заявление об увольнении и был принят в частную клинику в другом регионе, несмотря на разгромную характеристику. В соцсети он заявил, будто получает теперь «50к на испытательном».

В правительстве признали, что вопрос оттока кадров требует «действий в ближайшей перспективе, а не бесконечного планирования и оценок». При этом в Минздраве хотят бороться с первопричиной проблемы, а не её следствиями.

– Была идея ввести обязательную отработку в госучреждениях для врачей, но это не устраняет причины, – поясняет директор департамента труда Минздрава Михаил Бергман. – Мы введём [отработку], допустим, врач отработает в госучреждении и всё равно потом перейдёт в частный сектор. Надо устранять саму причину – переток у нас есть, потому что частники больше платят. Надо, чтобы они платили так же, как в государственном секторе, и никакой мотивации к побегу у работника уже не будет.

К проекту планируют подключить ещё и налоговую службу – у чиновников есть опасения, что частные клиники продолжат платить своим работникам повышенные зарплаты, но уже в конвертах, и это потребуется «пресечь жесточайшим образом», чтобы не дискредитировать правительственную инициативу. Ожидается, что на проработку и введение «потолка» зарплат потребуется от 6 до 12 месяцев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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