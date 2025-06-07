 

К концу 2025 года энергопозапросы ИИ превысят потребление майнинг-ферм — и даже некоторых государств

07.06.2025, 15:30, Разное
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Давно известно, что при массе мозга человека всего 2 % от общей массы организма, он потребляет до 20 % вырабатываемой им энергии. А как в этом отношении обстоят дела с искусственным интеллектом? Недавние исследования показали, что к концу текущего года энергопотребление систем ИИ может превысить аппетиты даже таких «прожорливых» клиентов, как майнинговые фермы.

Все объясняется бурным развитием ИИ, которое сопровождается строительством новых центров обработки данных, оснащенных специальным оборудованием, например, от компаний Nvidia и AMD.

И если сегодня на системы ИИ приходится лишь около 20 % всей потребляемой дата-центрами энергии, то в 2026 году этот показатель вырастет до 50 %. К примеру, каждый ИИ-ускоритель Nvidia H100 при запуске сложных моделей непрерывно потребляет 700 Вт энергии, а таких ускорителей в системе несколько миллионов.

По оценкам сотрудника Института экологических исследований Амстердамского университета Алекса де Врис-Гао, ИИ-оборудование выпуска 2023-24 годов потребляет на сегодняшний день 5,3-9,4 гигаватт энергии, что больше общего потребления всей Ирландии. При этом технологические ИИ-гиганты не спешат публиковать информацию об энергопотреблении своих дата-центров, что затрудняет оценку экологических последствий их работы.

Источник &#8212 Techspot




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