 

Футуристический парусник SP80 готовится установить мировой рекорд скорости

07.06.2025, 14:35, Разное
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На юге Франции проходит испытания необычное судно, способное вписать свое имя в историю парусного спорта. Тримаран SP80, напоминающий скорее космический аппарат, чем традиционную яхту, уже сумел развить скорость 108 км/ч, став вторым самым быстрым парусником в истории. Но его создатели из швейцарской команды SP80 уверены, что их детище способно побить абсолютный мировой рекорд в 121 км/ч и достичь невероятных 150 км/ч. В отличие от привычных парусных судов, SP80 использует принципиально иную концепцию. Вместо мачты с парусом здесь применяется гигантский воздушный змей.

Такое решение позволяет избежать проблем с кавитацией, которая возникает у гидрокрыльев на скоростях выше 100 км/ч. 10-метровый тримаран шириной 7 метров спроектирован специально для преобразования тяги кайта в поступательное движение. Чтобы компенсировать подъемную силу змея, с правого борта установлено специальное крыло, которое придает судну дополнительную устойчивость. Управление этой сложной системой требует слаженной работы двух пилотов: один контролирует курс, другой отвечает за поведение змея.

Хотя SP80 уже показал впечатляющие результаты, разработчикам предстоит еще много работы. Для установления официального рекорда необходимо поддерживать высокую скорость на дистанции 500 метров, а пока лучший показатель тримарана на этой дистанции — 90 км/ч. Если команде удастся реализовать заявленный потенциал, мир станет свидетелем рождения принципиально нового вида парусного спорта, где скорость ограничивается лишь законами физики.

Источник &#8212 SP80




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