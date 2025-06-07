 

Россиян будут штрафовать за отсутствие отечественной операционной системы в гаджетах

07.06.2025, 13:33, Разное
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С 1 января 2026 года россиян начнут штрафовать за использование гаджетов без предустановленной отечественной операционной системы.

Такое решение рассматривается Минцифры как часть усилий по укреплению цифрового суверенитета и борьбе с киберугрозами. Об этом стало известно после обсуждения на пресс-завтраке в рамках форума ЦИПР-2025.

– Для защиты граждан от мошенничества необходимо, чтобы они использовали только проверенное программное обеспечение, которому доверяет государство, — заявил замминистра цифрового развития Амаяк Акопян.

За отсутствие отечественной ОС на устройстве физических лиц оштрафуют на 1-5 тысяч рублей, а юридических лиц — до 30 тысяч рублей за единицу техники. Штрафы выпишут после автоматического сканирования устройств при входе на портал Госуслуг или установке отечественного госмессенджера, где зафиксируют тип установленной операционной системы и характеристики устройства. Также проверки операционной системы у покупателей гаджетов на суверенность будут проходить на выходе из магазинов или при получении оборудования в пунктах выдачи маркетплейсов.

– Любой гражданин сможет подать жалобу, если обнаружит на своём домашнем и/или рабочем устройстве соседа или коллеги запрещённые или нежелательные иностранные операционные системы. Специальная выездная бригада Роскомнадзора оперативно устранит нарушение посредством ручного выписывания штрафа, — добавили в министерстве.

Эксперты отмечают, что сейчас доля устройств с российскими ОС составляет всего 2-3 процента. Однако с внедрением новых требований ожидается существенный рост интереса к отечественным разработкам, который эксперты в правительстве пока не могут спрогнозировать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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