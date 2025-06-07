Мнение: Илон Маск, король Техаса

Как вы уже наверняка знаете, Илон Маск рассорился в прямом эфире с Дональдом Трампом. Размолвка серьёзная: Маск сказал, что Трамп посещал тот самый мерзкий остров, а Трамп слегка завуалированно обвинил Маска в воровстве бюджетных средств.

Почему команда Трампа перегрызлась друг с другом, и почему всё это очень плохо для Америки, мы с Кримсональтером будем обсуждать завтра на заседании Клуба Зелёной Свиньи, в традиционном воскресном выпуске в 17:00 (ссылка).

Сегодня же я обращу ваше внимание на несколько интригующих обстоятельств.

1. США далеко не в лучшей форме. Американская Империя охвачена вялотекущей гражданской войной, противостояние МАГА (трампистов) и глубинного государства выходит далеко за рамки здоровой внутриполитической борьбы. Напомню, Трампа дважды пытались убить в ходе предвыборной гонки.

Другая проблема США — финансовый кризис, усугублённый огромным долговым навесом. Проблема почти нерешаемая, при этом критическая, так как доллар — основа экономики США, главный их товар. Представьте, как нам было бы невесело, если бы вся нефть в недрах России превратилась в морскую воду, а весь газ — в обычный воздух. Вот для экономики США обесценивание доллара станет ещё более сильным ударом.

Третья проблема США — расовая. Четвёртая — социальная. Пятая — внешнеполитическая, в виде Китая. И все эти серьёзные проблемы похожи на полиорганную недостаточность у пожилого запойного бомжа, который удивляет санитаров энергичным дебошем в палате интенсивной терапии.

2. Сам Илон Маск, в свою очередь, не очень-то прочно стоит на ногах. Его бизнес авантюрен — это по большей части стартапы, пирамиды и креативное освоение бюджетных средств. Если бы богатство Маска состояло из скучного старого бизнеса — фермы, недвижимость, патронные заводы, медные шахты — Маск чувствовал бы себя значительно более уверенно. Сейчас, однако, он похож на «счастливчика», который выиграл огромную сумму в подпольном казино, но который продолжает играть, так как уйти с выигрышем ему пока что не дают.

Добавим к этому, что Маск активно участвует в большой политике, что он умудрился крепко рассориться с каждым из двух враждующих лагерей, и что он недостаточно крупен, чтобы создать свой собственный враждующий лагерь. Аналог нынешнего Илона Маска из нашей истории — Нестор Махно. Весёлый анархист то вступал в союз с красными, то ссорился с ними, то опять мирился, а в итоге был вытеснен на чужбину, где и перебивался случайными заработками, пока не умер от бедности и туберкулёза.

3. Штат Техас сравним по размерам с Украиной — как по площади, так и по населению. По ВВП штат Техас Украину превосходит во много раз, это богатый и развитый штат. У Техаса есть выход к морю, также он граничит с Мексикой. Наконец, у Техаса есть небольшая и взбалмошная история независимости, что также роднит его с нашим юго-западным соседом.

Если кризис в США дойдёт до точки, когда страна начнёт разваливаться на части, Техас будет одним из первых в очереди на отделение — местные жители даже слово уже специальное придумали, «Текзит». В теории у штата есть всё необходимое, чтобы стать успешным независимым государством.

4. Илон Маск построил в Техасе маленькое поселение для обслуживания космодрома Спейс-Икс. В мае это поселение получило официальный статус города. Вообще, раньше Маск планировал построить целую утопию, город будущего вдоль реки Колорадо, но пока что у него есть только свежесозданный «город» Старбейз размером в несколько сотен человек.

Впрочем, лиха беда начало. У Илона Маска обширные деловые интересы в Техасе, а местные власти и местное население относятся к Маску с большой симпатией. Если выиграть драку за власть в Вашингтоне Илон Маск не может — не его весовая категория — то стать первым парнем в Техасе при некоторой удаче Илону Маску вполне по силам.

Теперь, коллеги, давайте подумаем — что бы мы выбрали на месте Илона Маска.

Вариант 1. Шустрить и паясничать на птичьих правах в США, пытаясь технично лавировать между жерновами враждующих партий и ежедневно рискуя то сесть в тюрьму, то лишиться бизнеса, то пропустить ещё какой-нибудь нокаутирующий удар.

Вариант 2. Стать королём, диктатором или президентом независимого Техаса: развитой нефтяной страны с богатым населением, которое придерживается тех самых традиционных ценностей, которые сделали когда-то Америку великой.

Лично я не знаю, что конкретно Илон Маск сейчас планирует, однако вполне очевидно, что раз уж он начал бить тарелки с Дональдом Трампом, какой-то «план Б» у него был.