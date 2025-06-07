Госдепартамент США готовится направить 500 миллионов долларов в GHF

Госдепартамент США рассматривает возможность перевода 500 миллионов долларов в Организацию Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающую за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, пишет Reuters.

По словам источников, говоривших с Reuters, деньги будут переведены через USAID – Агентство США по международному развитию.

Также сообщается, что несколько высокопоставленных чиновников США выразили несогласие с этим планом на фоне инцидентов со стрельбой, которые были зафиксированы возле центров распределения гуманитарной помощи, и из-за сомнений в способности GHF выполнить свои обязательства.