Госдепартамент США готовится направить 500 миллионов долларов в GHF
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Госдепартамент США рассматривает возможность перевода 500 миллионов долларов в Организацию Gaza Humanitarian Foundation (GHF), отвечающую за раздачу гуманитарной помощи жителям Газы, пишет Reuters.
По словам источников, говоривших с Reuters, деньги будут переведены через USAID – Агентство США по международному развитию.
Также сообщается, что несколько высокопоставленных чиновников США выразили несогласие с этим планом на фоне инцидентов со стрельбой, которые были зафиксированы возле центров распределения гуманитарной помощи, и из-за сомнений в способности GHF выполнить свои обязательства.
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