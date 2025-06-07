Ученые объяснили, почему люди склонны верить онлайн-отзывам, зная о риске фейков

В статье, вышедшей в журнале Information Systems Research, исследователи рассмотрели психологические механизмы, на основе которых потребители судят, какие отзывы достоверные, а какие — нет. Понимание этих факторов важно, поскольку именно потребители — конечная цель манипуляций с отзывами.

Опираясь на теорию истины по умолчанию, исследователи предположили: люди от природы расположены считать отзывы скорее достоверными, нежели ложными, а также точнее определяют правдивые отклики, а не сфабрикованные. Для проверки гипотез ученые провели серию экспериментов. Участникам предлагали подборки из онлайн-отзывов и просили определить, какие из них реальные, а какие — обман.

Даже когда испытуемым заранее сообщали, что половина отзывов фейковые, люди были склонны считать большую часть из них правдивыми. Например, в одном из экспериментов респондентам предложили оценить на достоверность 20 отзывов о ресторанах и предупредили, что десять — фальшивки. Все мнения одновременно демонстрировали на экране, так чтобы участникам было удобнее их сортировать. В итоге к правдивым отнесли в среднем чуть более 11 отзывов.

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Результаты эксперимента наглядно проиллюстрировали эффект, который американские психологи назвали «предубеждением в отношении истинности».

Исследователи также изучили, как тональность оценок — положительная или отрицательная — влияла на восприятие их достоверности. Данные с различных онлайн-площадок показывают, что негативные отклики фабрикуют чаще, чем положительные. Тем не менее участники экспериментов были намного более склонны доверять плохим оценкам, а не хорошим.

Сделанные учеными выводы имеют существенное значение для интернет-платформ и маркетплейсов, которые в значительной степени полагаются на отзывы потребителей.

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Исследователи призвали торговые площадки не надеяться, что пользователи сами сообщат о подозрительном контенте. Вместо этого платформам рекомендовали уделять первоочередное внимание мерам по обнаружению ложных негативных откликов и маркировке информации, способной ввести в заблуждение.

Кроме того, компаниям посоветовали предусматривать в интерфейсе своих платформ возможность группировки положительных и отрицательных отзывов, а также сортировки предложений на основе рейтинга. По словам авторов, эти инструменты могут помочь потребителям не попадаться на обман.

Ранее в другом исследовании специалисты из Великобритании и Сингапура рассмотрели психологию пишущих фальшивые отзывы в интернете. Выяснилось, что авторы негативных оценок чаще использовали собирательное местоимение «мы», как бы разделяя ответственность за ложь с воображаемыми людьми. Также в отрицательных отзывах люди «давили на эмоции», используя больше аффективных слов, а положительные чаще были эмоционально нейтральны.