 

Бронзовый век переименовали в Русский

07.06.2025, 9:33, Разное
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Учёный совет Российской академии наук поддержал инициативу общественного движения «Русская соборность» и переименовании Бронзового века.

Теперь период человеческой истории с XXXV до XI века до нашей эры рекомендовано называть Русским.

– Мы провели несколько исследований и доказали, что впервые сплав меди с оловом был создан на Руси, а значит именно наши предки заложили основу дальнейшего развития человеческой цивилизации, – сказал глава «Русской соборности» Бронислав Рубинштейн.

Активисты не планируют останавливаться на достигнутом и хотят уже в 2025 году провести новые исследования – по предварительным данным, медные орудия и металлургия железа также впервые появилась на Руси, соответственно, Медный и Железные века следует переименовать.

Для проведения археологических изысканий «Русская соборность» получила из внебюджетного фонда РАН 500 миллионов рублей, а со следующего года на базе общественной организации может быть создан отдельный институт в структуре Академии наук.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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