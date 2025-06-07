В «Росатоме» создали углеволокно для межпланетных кораблей и лунных станций

Химико-технологический кластер из состава «Росатома» завершил создание новейшего углеволокна, отличающегося повышенной жесткостью. Оно не подвержено деформациям при критических нагрузках и не изменяет форму даже при экстремальных перепадах температур.

По мнению разработчиков, такой высокопрочный материал, который ранее приобретался исключительно за границей, найдет широкое применение при постройке современных космических кораблей, гражданских воздушных судов, боевых самолетов и другой подобной техники.

В самом «Росатоме» пошли дальше и дополнили этот перечень солнечными парусами для странствий между планетами, крупными радиотелескопами и соответствующими антеннами для исследования Вселенной, а также гигантскими отражателями с линейными размерами до 200 метров, которые будут использоваться на орбитальных электростанциях.

Фото: Росатом

Помимо того, новое углеродное волокно от «Росатома» выделяется высокими показателями теплопроводности — одними из наиболее высоких среди такого рода материалов. То есть конструкции с его применением смогут быстро и эффективно отводить тепло от деталей с высокой рабочей температурой.

Это позволит использовать передовое углеволокно в различных энергетических установках высокой мощности, а также при сборке космических спускаемых аппаратов, которые испытывают немалую температурную нагрузку при входе в земную атмосферу или посадке на другие планеты.

Фото: Росатом

Сейчас идет лабораторная отработка технологического процесса производства этого перспективного материала. Стоит отметить, что отечественная космическая отрасль очень нуждается в подобном углеволокне, так как в разработке находится немалое количество новейшей техники, включая космические буксиры, а также готовится проект по созданию лунной базы.