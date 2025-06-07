 

Харьков подвергся массированной атаке

07.06.2025, 5:05, Новости дня
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В ночь на 7 июня 2025 года украинский город Харьков подвергся массированной атаке с применением БПЛА-камикадзе, ракет и авиабомб со стороны российской армии.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны, за полтора часа прогремело не менее 40 взрывов. “Враг наносит удары одновременно ракетами, “шахедами” и управляемыми авиабомбами. По данным Воздушных сил, в пригороде еще остаются вражеские “шахеды”. Угроза не миновала”, – написал он рано утром в своем телеграмм-канале.

Предварительно, в центре Харькова не менее шестеро пострадавших. Многие люди оказались под завалами.

Удары наносились по гражданским объектам и жилым районам.

Также в ночь на 7 июня были атакованы российскими “шахедами” Днепр и Павлоград.

Информация уточняется.




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