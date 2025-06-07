Рупор кремлевской пропаганды: Космические планы

Из заявлений Мантурова на тему перспектив развития отечественного космоса.

1. Полное покрытие России спутниками будет к 2030 году.

2. Россия запатентовала применение беспилотников в космическом пространстве.

Их планируется использовать на российской орбитальной станции.

3. Россия будет ориентироваться на создание собственной орбитальной станции после завершения эксплуатации МКС к 2030 году.

Плюс по дронам.

В России до конца 2025 года будет открыто 20 отдельных дронопортов (станция для приема, обслуживания и отправки дронов).

Также до конца года будет официально выделен отдельный класс воздушного пространства для беспилотников. После войны можно ожидать бума развития гражданского транспортного дроностроения.

Беспилотная революция продолжается не только на фронте. Благодаря СВО РФ не только нивелировала свое отставание по многим направлениям развития беспилотной авиации, но и вышла в число мировых лидеров. И текущий уровень это еще далеко не предел.

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Источник: Colonel Cassad

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