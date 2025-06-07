Мнение «аналитика»: О «слабом» ответе России… Чего никто не заметил?

Минувшей ночью «раскатанная в ноль» стратегическая авиация России рутинно запустила по военным целям в нескольких украинских регионах десятки «уничтоженных на складах» крылатых и прочих ракет как ответ на теракты Украины в Курской и Белгородской областях. По сообщению МО РФ «все намеченные цели были успешно поражены».

Киев ответил на это не менее традиционно: смешками в интернетах, мол, «слабо @пёте» и 10500-м истеричным призывом к «адским санкциям», ибо урон от удара таки слишком велик.

Но вот какой реальный, а не пиарный ответ России не заметил никто.

Российский Центробанк неожиданно для финансовых аналитиков и долгожданно для реального сектора снизил ключевую ставку. Причём сразу на четыре шага: традиционно центробанки считают «шагом» четверть процентного пункта. А здесь «минуснули» сразу целый процент.

Это интересно сразу в двух плоскостях.

Во-первых, Банк России показывает, что хотя инфляционные риски остаются значительными в условиях «предсказуемо непредсказуемой» геополитики, они в основном взяты под контроль. И это сильный сигнал рынкам: это подтверждение пика ставок. ЦБ дает понять, что ужесточение цикла завершено. А если #инфляция будет устойчиво снижаться, возможно дальнейшее аккуратное смягчение ДКП. Хотя «возможно» и «аккуратное» – здесь ключевые слова. Тем не менее, это значимый шаг.

Во-вторых, это ещё более чёткий политический сигнал. Российская #экономика в основном адаптировалась к разного рода внешним шокам, перестроилась на работу в условиях СВО и в целом сохраняет определённую устойчивость/#стабильность. Федеральный #бюджет снизил зависимость от мировых цен на #нефть. Экономический #рост поддерживается не только бюджетными стимулами. Малый и средний #бизнес сохраняют потенциал развития. А теперь для него начинается долгожданный период удешевления кредита.

Вот это — по-настоящему сильный ответ. Ибо экономика — это, как ни крути, база.

Меж тем #Украина допустила дефолт по облигациям, несмотря на все финансовые вливания Запада. Более того, как сообщают депутаты Рады, нарастают проблемы с военным бюджетом: денег на армию начинает «не хватать». Опять-таки, несмотря на «открытые чеки» от западных спонсоров.

То есть, вот такая теперь у Киева «база».

В очередной раз подтверждается, что #Украина делает ставку на террор и пиар, а #Россия на системность и последовательность. И хотя украинские атаки на объекты внутри РФ многие называют «классными», разве можно забывать о том, что порядок бьёт класс?

Это достаточно сильный ответ?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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