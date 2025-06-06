 

Генконсул Израиля в Нью-Йорке прокомментировал предупреждение ФБР об угрозе для евреев в США

06.06.2025, 22:40, Новости дня
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Генеральный консул Израиля в Нью-Йорке Офир Акунис прокомментировал предупреждение о “повышенном уровне угрозы” в отношении евреев и израильтян, выпущенное ФБР, заявив: “К сожалению, это результаты подстрекательства, ложных кровавых наветов и беспорядков в кампусах по всей территории США с 7 октября. Израильские службы безопасности продолжают тесное сотрудничество со своими американскими коллегами для своевременного выявления и предотвращения угроз”.

Ранее ФБР и Министерство внутренней безопасности США выпустили предупреждение о “повышенном уровне угрозы” в отношении евреев и израильтян после нападения на участников произраильской демонстрации в Боулдере, штат Колорадо, и убийства сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, Ярона Лищински и Сары Мильгрим.

В заявлении говорится, что война в секторе Газы может “подтолкнуть экстремистов к насильственным действиям на территории США”, и “иностранные террористические организации могут воспользоваться ситуацией для совершения терактов”.

По словам официальных лиц, это необычное предупреждение, вызванное реальными опасениями эскалации напряженности, а не рутинное уведомление. Общественности предписано проявлять бдительность и сообщать о любых угрозах или подозрительной деятельности.




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