Мнение: Про эмиграцию учёных из России

Мне пишут, что учёные начали массово уезжать из России после начала Спецоперации — страну покидают 0,8% от научного сообщества ежегодно. С одной стороны, цифры не запредельные: для сравнения, Октябрьская революция 1917 года лишила Россию до трёх четвертей учёных и инженеров. С другой стороны, даже умеренные 0,8% в год являются проблемой, учёных нам нужно много.

Вот научное исследование, в котором выводятся эти 0,8% (ссылка). Насколько я понял, автор раньше работал в ВШЭ, а потом уехал в Германию, где сейчас и работает в неком берлинском исследовательском центре.

Массовый отъезд учёных выглядит логичным. Наша научная тусовка токсична, там очень высок процент паствы «Дождя» и «Эха Москвы». Несчастные десятилетиями накручивали друг друга на тему «как страшно жить в путинской России», так что нет ничего удивительного в том, что резкая реакция Запада на начало Спецоперации вызвала у многих паническое желание бежать.

Но всё же кое-что в исследовании меня смущает.

Во-первых, автор исследования — не демограф, а психолог, причём с характерными научными работами типа «Двойственный сексизм и насилие в отношении женщин». Уже были случаи, когда не-демографы путались в данных, делая явно ошибочные выводы из увиденных цифр. К примеру, один академик тоже рассказывал, что русские учёные массово едут за рубеж, пока не выяснилось, что речь идёт про гастарбайтеров из Средней Азии, которые возвращаются из России к себе домой.

Во-вторых, научная статья — это не пост в блоге, политику оттуда необходимо убирать. Однако же цитирую: «экономические санкции, растущие политические репрессии, страх призыва в армию после объявления Россией мобилизации и моральное неприятие конфликта вынудили многих граждан России бежать за границу». Сложно считать беспристрастным автора, который не способен удержаться от столь ярко окрашенных суждений в научной статье.

В-третьих, ситуация 2025 года принципиально отличается от ситуации 2023 года. В 2023 году восторженные релоканты жадно дышали ещё романтикой старых улиц Батуми и Ташкента. В 2024 они наелись тягот эмиграции и начали громко жаловаться на жизнь. В 2025 году стандартная позиция релоканта такова: «Мне плевать на политику и на мою борьбу, мне надоела эта мерзкая чужая страна, я уже готов записаться в “Единую Россию” и подпевать Шаману, только дайте мне вернуться к нормальной московской жизни».

В общем, какие-то учёные уехали, это ясно — бестолковщина сентября 2022 года прямо-таки выдавливала учёных за рубеж. Однако масштабы явления нуждаются в уточнении. Предлагаемую нам цифру — уезжают 0,8% в год — я пока что считаю всего лишь грубой прикидкой, которая может значительно промахиваться мимо фактического положения дел.