 

США выпустили предупреждение о “повышенном уровне угрозы” в отношении евреев и израильтян

06.06.2025, 20:50, Новости дня
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ФБР и Министерство внутренней безопасности США выпустили предупреждение о “повышенном уровне угрозы” в отношении евреев и израильтян после нападения на участников произраильской демонстрации в Боулдере, штат Колорадо, и убийства сотрудников посольства Израиля в Вашингтоне, Ярона Лищински и Сары Мильгрим.

В заявлении говорится, что война в секторе Газы может “подтолкнуть экстремистов к насильственным действиям на территории США”, и “иностранные террористические организации могут воспользоваться ситуацией для совершения терактов”.

По словам официальных лиц, это необычное предупреждение, вызванное реальными опасениями эскалации напряженности, а не рутинное уведомление. Общественности предписано проявлять бдительность и сообщать о любых угрозах или подозрительной деятельности.




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