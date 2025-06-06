 

Рупор кремлевской пропаганды: Освобождение Федоровки. 06.06.2025

06.06.2025, 20:10, Разное
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Кадры освобождения поселка Федоровка на Южнодонецком направлении. Освободили Федоровку с помощью военной хитрости.
В ходе боев уничтожено до роты противника. Бои после Федоровки окончательно сместились к Комару. Далее Днепропетровская область.

Противник ноет, что ситуация в районе Комара за прошедшие сутки резко ухудшилась и бои идут уже в Комаре.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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