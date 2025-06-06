Мнение: Наши мебельщики классом ниже, чем ИКЕА

Читатели пишут, что ИКЕА нам не нужна, так как наши мебельщики отлично справляются и без неё. Полагаю, это не вполне верно. Отечественные мебельщики пока что классом ниже, не тянут.

Вообще, сейчас сложно любить ИКЕА, так как она приняла участие в блицкриге 2022 года против России: закрыла свои магазины, пытаясь уничтожить нашу экономику. Блицкриг провалился, конечно же, но не по вине ИКЕА — она искренне старалась нас с вами раздавить. Юристы называют это «покушение с негодными средствами»: вот как если бы некий голландец выстрелил знакомому в спину из стартового пистолета, думая, будто это боевой пистолет.

Но я не любил ИКЕА задолго до того, как она показала своё настоящее лицо. Мне не нравилось её фирменное скандинавское жлобство, лицемерно выдаваемое за бережливость. К примеру, у икеевских комодов выпадают ящики, не выдерживая даже умеренных нагрузок, так как шведы решили, что тратить 20 рублей на горсть дополнительных пластиковых креплений — это уже чересчур.

Икеевские дачные стеллажи сделаны из дерева столь низкого сорта, что его впору жечь в печке, а не продавать. Большая часть прочей икеевской мебели мала и тесна, как будто рассчитана на маленьких японцев, а не на высоких шведов. Икеевские лампочки работают долго, но через некоторое время начинают мерцать, и их приходится выкидывать. Буквально везде видна дурная копеечная экономия. Очень много где можно было добавить 5% к себестоимости товара и получить великолепную вещь. Но нет, шведы как будто специально слегка зашагивают за грань разумного одной ногой. ИКЕА напоминает мне ресторан, в котором скряга-владелец заставляет поваров готовить из просроченных продуктов. Продукты просрочены не до такой степени, чтобы посетители могли отравиться, но всё же достаточно просрочены, чтобы многих разочаровать.

Теперь о грустном. У ИКЕА недостатки существенны, а у отечественных мебельщиков недостатки критические. Казалось бы, чего проще: найми нормального дизайнера, хорошего инженера и дорогого копирайтера. Дизайнер нарисует стильный предмет. Инженер разработает простую, надёжную и удобную в сборке конструкцию. Копирайтер подготовит внятную инструкцию. Пусть эта троица пару лет поработает над ассортиментом, и задача минимум уже будет выполнена. Если не затягивать чрезмерно сроки, не опускать качество ниже плинтуса и не грубить клиентам, можно будет уже осторожно сказать, что ИКЕА успешно импортозамещена.

Увы, большая часть наших мебельщиков проваливает самые простые задачи — то выдаст к изделию из 200 деталей инструкцию по сборке на одном блокнотом листе, то затянет на 3 месяца выполнение заказа, то сколотит изделие настолько криво, что зазоры придётся измерять в сантиметрах.

Возможно, корень проблемы — в низкой конкуренции на рынке. Свежий пример из жизни. Понадобилось мне вчера изготовить очередной нехитрый шкаф по моему чертежу. Выложил заказ на сайте для поиска частников, так как обращаться к организациям я зарёкся — организации делают долго, плохо и дорого, а если делают быстро и с нормальным качеством, то просят за элементарную мебель из опилок столько, будто она отлита из чугуна. Так вот, на мой заказ я получил один (!) отклик: остальные мастера загружены и так. При этом не факт, что единственный откликнувшийся работу выполнит: пока что он вяло задал мне несколько вопросов, ответы на которые уже были даны в описании заказа, и исчез, даже не назвав цены.

Для сравнения, если заказать что-нибудь типа сборки или настройки компьютера, в первые же 15 минут найдётся компьютерщик, с которым можно будет согласовать все детали и ударить по рукам. Потому что настройка компьютеров — рынок конкурентный, приходится работать нормально, чтобы не отстать от других. Изготовление мебели — рынок полупустой, клиентам приходится терпеть.

Впрочем, всё это не мешает мебельщикам жаловаться на жизнь. К примеру, недавно Путин встречался с «Деловой Россией», и владелец одной крупной мебельной компании попросил президента придушить мелкий бизнес, отменив упрощённую систему налогообложения для торговли (ссылка). С таким настроением шведов не догнать. Полагаю, руководство ИКЕА подняло бы на смех отдел продаж, если бы тому пришло в голову пожаловаться на конкуренцию со стороны ипэшников или кустарей.

Нужна нам в России ИКЕА или нет — вопрос дискуссионный. С одной стороны, она показывала, как надо работать, заставляя при этом поставщиков отгружать ей качественный продукт. С другой стороны, ИКЕА выжигала рынок напалмом, отбирая клиентов у отечественных производителей, а если ты работаешь в минус, тут уже не до учёбы и не до развития, остаётся только прозябать. Лично я полагаю, что мы без ИКЕА обойдёмся: проблем от неё больше, чем пользы.

В любом случае, пока что наши мебельщики шведов не догнали и не заменили. Смотреть на ИКЕА свысока рано: отечественный производитель до шведского уровня профессионализма ещё не дорос.