 

В Вашингтоне стартовала ежегодная церемония импичмента Дональда Трампа

06.06.2025, 19:33, Разное
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В столице США дан старт ежегодной торжественной церемонии импичмента Дональда Трампа. На мероприятие съехались дипломаты, сенаторы и видные бизнесмены, чтобы в очередной раз выразить свою надежду на смену курса в американской политике.

Церемония началась с торжественного перерезания ленточки Илоном Маском. Гости, одетые в строгие костюмы и вечерние платья, обменивались поздравлениями и изысканными подарками, среди которых были коллекционные издания юридических кодексов и миниатюрные гильотины из слоновой кости.

«В воздухе витала атмосфера надежды и предвкушения, как будто победа уже близка. Завершился вечер грандиозным фейерверком, символизирующим светлое будущее без Дональда Трампа», – пишет издание Axios

«Я считаю, что это не просто традиция, а важный ритуал, который помогает нам верить в лучшее, – цитирует издание сенатора от штата Делавэр Джозефа Байдена-младшего. – Каждый год мы собираемся здесь, чтобы подтвердить нашу решимость, напомнить себе, за что мы боремся, а Трампу мы напоминаем, что он занимает пост незаконно. Если бы не его надоедливые сторонники, которые за него голосовали, он бы не выиграл выборы».

«Ты не можешь стать президентом исключительно потому что за тебя проголосовали какие-то ублюдки, – соглашается с ним писатель Стивен Кинг. – Если ты хочешь быть президентом, ты должен пользоваться поддержкой национальной элиты США – артистов, журналистов, лауреатов «Грэмми», интеллектуалов, в том числе и писателей, университетских активистов в конце концов. У нас в Америке сейчас нет президента».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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