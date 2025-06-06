 

Рупор кремлевской пропаганды: Обмен не состоялся

06.06.2025, 18:20, Разное
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Сегодня должен был состояться обмен погибшими на границе Белоруссии и Украины.
Предполагалось поменять 42 наших погибших на 503 убитых ВСУшника. Ранее РФ сообщала, что готова отдать сразу 6000 убитых ВСУшников, в обмен на оставшихся убитых наших, сколько бы их не оставалось у противника.
Таким образом плановый обмен не состоялся. На границу за трупами ВСУшников просто не приехали.

Причина кроется в деньгах – за каждого убитого ВСУшника режиму кокаинового фюрера придется выплачивать его семье большие деньги (за 6000 убитых суммарно выйдет более 2,2 млрд. долларов)
Это является серьезным ударом по военному бюджету. Поэтому еще до сегодняшнего срыва, шайка кокаинового фюрера заявляла, что не хочет меняться, так как трупы какие-то не такие.

Российские переговорщики сообщают, что без проблем передадут крупный опт убитых ВСУшников, если их кто-то заберет.
Очень наглядно про отношение к утилизированному пушечному мясу на Украине. Сколько там говорите можно суши купить?

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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