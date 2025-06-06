 

Минюст РФ обновил реестр “иноагентов”, включив в него юристов и правозащитников

06.06.2025, 18:10, Новости дня
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Министерство юстиции РФ обновило реестр “иностранных агентов”, включив в него восемь человек.

В список попали: исполнительный директор “Мемориала” Елена Жемкова; блогер и бывший участник “Дома-2” Рустам Солнцев (настоящее имя – Рустам Калганов); правозащитник, сотрудник Amnesty International Олег Козловский; президент “Ассамблеи народов Кавказа”, бывший вице-премьер самопровозглашенной Ичкерии Руслан Кутаев; политик, бывший политзаключенный и директор “Открытой России” Андрей Пивоваров; юрист “Мемориала” Наталия Секретарева; юрист “Мемориала” Виолетта Фицнер; юрист “Мемориала” Денис Шедов.

По версии минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы “иноагентов” и выступали против “специальной военной операции” РФ в Украине.




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