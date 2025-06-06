На забастовку внештатных статистов в Петербурге никто не пришёл

Вечером 5 июня на Дворцовой площади должна была пройти акция протеста внештатных статистов, регулярно участвующих в фотосессиях муниципальных депутатов по работе с обращениями граждан.

По информации издания «Вестник муниципального депутата Санкт-Петербурга», организаторы выступили против нового порядка ротации по районам города – предполагалось, что статисты должны были одновременно находиться в двух разных общественных приёмных в один и тот же день.

Статисты на митинге потребовали вернуть прежнюю систему – иначе, говорили они, читатели городских сайтов и газет могут заметить подлог. Издание сопроводило материал кадрами якобы массового скопления людей и даже двухминутным видеороликом.

Однако впоследствии выяснилось, что никакой забастовки на площади не было – фоторепортаж и видео оказались поддельными. Как установило следствие, материалы были сгенерированы с помощью нейросети и дополнены графическими эффектами.

– Издание применило современные технологии создания контента, чтобы создать видимость общественного недовольства там, где его не существовало, – сообщил представитель комитета по взаимодействию со СМИ администрации Петербурга. – Тем самым были грубо нарушены принципы журналистской этики, которая требует точности и честности перед читателем.

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