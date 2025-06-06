Мнение: Странности визита Лукашенко в Китай

Американский профессор Ольшанский продолжает выявлять странности с китайским лидером Си. Напомню предыдущие серии: странно было уже то, что Си Цзинь Пин внезапно “пропал с радаров” на две недели, его не было в китайских СМИ, не было информации о его встречах и о его деятельности по руководству Китаем – словом, все было так, как будто Си то ли отстранен, то ли ушел куда-то типа в отпуск (или в отставку). Две недели – большой срок полного отсутствия лидера для второй державы мира, люди начали волноваться.

В итоге в Китай для проверки, что с Винни-Пухом, был отправлен Пятачок белорусский вождь Лукашенко. Его визит должен был, наконец, внести ясность – что с Си. И вроде бы все ответы были даны – да, Винни-Пух сам лично встретил картофельного (уже нет, картошка кончилась) фюрера, белорусские СМИ дали кучу совместных фотографий Си и Лукашенко, он, стало быть, жив и, видимо, здоров…

Однако у Ольшевского вопросы остались. В российских СМИ, понятно, никаких следов этих вопросов не найти днем с огнем – РФ нынче полностью под контролем Китая и не дай бог ей произнести что-то, что может вызвать неудовольствие у китайских бонз. Но Ольшевский из своей Южной Каролины недоумевает:

“СТРАННОСТИ ВИЗИТА ЛУКАШЕНКО В ПЕКИН. Многие ждали этого визита, потому что Си Цзиньпин исчез с экранов радаров на две недели. И даже газета Жэньминь Жибао перестала его упоминать не первой странице. За все время правления Си такое было всего один раз. Может, его отстранили от власти (на это указывали многие аресты его сторонников в армии за коррупцию)? А может он болен? Словом, информацию о визите Лукашенко ждали.

И сразу пошли странности. Беларусь публиковала информацию о встрече раньше Пекина. Таких задержек раньше не было никогда. Второе, встреча происходила в домашней квартире Си. Лукашенко даже на камеру сказал Си, что теперь во время приезда Си в Минск, он позовет Си к себе домой. На фотографиях остров, где находится эта квартира. Ранее там Мао Цзе Дун принимал Никсона. Мао был уже стар и не выходил оттуда практически. Официальную встречу там проводили дважды в истории, с Никсоном и Лукашенко.

Нет, Си однажды принимал там Путина, но это было уже после официальной части. Когда официальная программы была полностью завершена, Си позвал туда Путина выпить чаю.

Вот. А в этот раз там была сама официальная встреча. Почему? Си под домашним арестом? Или он после операции?

В китайских медиа помещали перепост белорусского видео, без своего, и там не было аудио. Там Си Цзиньпин молчал. Странно. Не было его голоса.

После встречи Лукашенко в аэропорту сказал пару странных вещей.

– Мы встретились с нужными людьми, – сказал. – Мы это не афишируем, но мы провели переговоры, для китайцев это новые возможности.

( С какими нужными людьми? С оппозицией?)

– Си Цзиньпин, – сказал Лукашенко, и поспешно добавил, – мой старый друг, сказал, что действовать надо быстро, но тихо. (Есть спекуляции, что Китай хочет военную базу в Беларуси).

– Это была не официальная, рабочая встреча, – сказал Лукашенко. – Это была семейная встреча.

На что еще обращают внимание, это телефонный разговор Трампа и Си, которого ждали уже две недели. Обе стороны объявили о победе, хотя никаких деталей нам не сообщили. Только что Трамп принял приглашение Си приехать в Китай. Все отмечают, что это странное приглашение. С самого начала торговой войны Си не шел на встречу и не шел на контакты. А тут позвал в гости. Трамп хочет на месте выяснить, что там происходит? А Си приглашает Трампа, что, если у него есть оппозиция, дает ему больше легитимности и позволяет потянуть время?

Агентство Синьхуа написало об этом разговоре так “Си Цзиньпин провел телефонные переговоры с президентом США Трампом.” Впервые Си не был назван никак, без титула. Очень быстро Синьхуа исправилось, в следующей информации Си был назван президентом. Но и первая новость не была удалена с сайта.

Словом, много странностей” (ВАДИМ ОЛЬШЕВСКИЙ, США).

В самом деле, ситуация, по сути, нифига не прояснилась. Китайский автократ, который в Китае вроде бы на положении Назарбаева в Казахстане или того же Путина в России – то есть император с безграничной властью, явно испытывает какое-то давление со стороны своих верных кунаков и как-то “подвис”. Если в Китае что-то зреет, то нарыв может в итоге лопнуть с оглушительными последствиями для всего мира.