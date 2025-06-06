Рупор кремлевской пропаганды: Трамп! Сука! Где файлы Эпштейна?!

Коалиция Трампа и Маска вчера окончательно распалась. Стороны публично побили горшки.

Трамп назвал Маска сумасшедшим и неэффективным, а также пригрозил лишить компании Маска гос.контрактов, что обвало стоимость активов Маска на фондовом рынке (кто-то на этом много заработал).

Маск фактически обвинил Трампа в педофилии, заявив, что Трамп не обнародует списки Эпштейна, потом что сам находится в списках Эпштейна.

Также Маск заявил, что "Большой прекрасный билль" Трампа ужасен и он увеличит долг США и что во второй половине 2025 года из-за Трампа и его политики в США начнется рецессия.

Также Маск публично поддержал импичмент Трампу и назначение президентом Вэнса. Угрозу разорвать отношения с государством в космической сфере Маск чуть позже отозвал.

Трамп заявил, что не боится критики и что он будет продавливать свой "Большой прекрасный билль".В общем, разошлись.

Как результат – во внутренней политике США взорвалась термоядерная бомба, которая подорвала "широкую коалицию за Трампа". Последствия будут длительными и системными. Демократы уже потируют ручки.

Впрочем, во многом это было ожидаемо. Трамп идет по пути первой администрации, когда он очень быстро терял свою первоначальную команду. Сначала ушел Уолтц. Теперь Маск. Следующим будет либо Хегсет, либо Уиткофф.

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Источник: Colonel Cassad

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