 

Культовый космосим Star Wars X-Wing 1993 года превратился в современную игру с поддержкой ВР

06.06.2025, 15:50, Разное
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Классический симулятор космических полетов Star Wars X-Wing родом еще из эпохи начала видеоигр обрел вторую жизнь на современном движке Unity. Пока что это лишь альфа-версия, но она уже привлекает много внимания. Это проект с открытым исходным кодом – все энтузиасты могут на свой лад совершенствовать игровой процесс и наполнение вселенной.

В игре появилась поддержка современных геймпадов, для чего пришлось радикально модернизировать интерфейс. Особенно это заметно в виртуальной реальности, которая добавляет элементы взаимодействия с кабиной звездолета. К услугам мододелов множество вариантов настроек и калибровки для управления сложностью геймплея. Также можно выбирать звуковое сопровождение между оригинальными дорожками MIDI DOS iMuse, аудио с CD из версии для Windows или ремастерами дорожек iMuse.

Для установки XWVM потребуется 8 ГБ ОЗУ, видеокарта, совместимая с DirectX 12 или Vulkan, с объемом видеопамяти не менее 2 ГБ, плюс 5 ГБ дискового пространства. Версия для Linux официально поддерживает только Ubuntu 22.04 и 24.04 и требует среду Gnome, работающую поверх X11 или Wayland.Источник &#8212 XWVM




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