 

Рупор кремлевской пропаганды: В США меняют структуру управления силами информационной войны

06.06.2025, 15:35, Разное
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В США меняют структуру управления силами и средствами информационной войны на всех уровнях военного управления.

Офицеры тактических действий: следующая эволюция информационной войны.

В результате нескольких учений Пентагон выяснил, что IWCC (центр управления информационной войной командования) не достигнет необходимой интеграции между войнами или тактического развития офицеров без соответствующих изменений в командовании и управлении информационной войной.

Для отражения сложных угроз, исходящих от равных противников, действия ударных групп должны обеспечивать:

1) синхронизация задач информационной войны между всеми силами на ТВД,

2) постоянное использование возможностей информационной войны на ТВД,

3) подготовка будущих профессиональных командиров информационной войны.

Для этого IWCC ТВД (центр управления информационной войной) укрепляет традиционную конструкцию информационного боевого наблюдательного пункта (позывной QUEBEC) путем совместного размещения и согласования всех наблюдательных пунктов и функций, подчиненных командиру IW.

Такого командира (офицера) выделяют в отдельную ветвь военного управления и подчиняют ему все силы IW. И так на всех уровнях от батальона до регионального командования.

https://www.usni.org/magazines/proceedings/2025/june/tactical-action-officers-information-warfares-next-evolution – оригинал
https://t.me/budni_manipulyatora/3997 – цинк

К вопросу о необходимости системной подготовке специалистов по информационным и психологическим операциям.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках




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