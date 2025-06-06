Институт русского языка имени Чехова предложил обращаться к гражданам в форме «человек»

В Институте русского языка имени Чехова предложили революционное нововведение: официально рекомендовать всем государственным органам и частным компаниям обращаться к гражданам исключительно в нейтральной форме «человек».

По мнению лингвистов, это поможет избежать гендерных, возрастных, профессиональных и прочих дискриминационных нюансов, а также повысит уровень вежливости в обществе.

«Уважаемый человек, ваша посылка ожидает вас в пункте выдачи», — такие уведомления, по замыслу института, скоро заменят устаревшие обращения «господин», «госпожа», «товарищ» и даже «уважаемый клиент».

– Мы вдохновились творчеством Антона Павловича, который всегда видел в каждом персонаже прежде всего человека, а не набор социальных ролей, — пояснил пресс-секретарь института Равшан Рамазанов.

В качестве пилотного проекта уже подготовлены шаблоны для государственных услуг: «Человек! Оплатите налоги», «Человек, ваш паспорт готов», «Человек, вы слишком долго стояли на остановке — штраф!». В перспективе планируется внедрение новой формы во все сферы — от медицины («Человек, сдайте кровь натощак») до образования («Человек, почему вы не сделали домашнее задание?»).

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