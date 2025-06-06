 

В результате российской атаки в Киеве погибли трое спасателей ГСЧС

06.06.2025, 15:25, Новости дня
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Россия в ночь на 6 июня нанесла массированный удар по Украине с применением ракет и дронов. Основной удар пришелся по Киеву и западным регионам Украины.

В результате атаки в Киеве погибли несколько человек. По данным мэра города Виталия Кличко, погибших было четверо. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что в результате атаки погибли трое. Об этом же говорил и глава МВД Украины Игорь Клименко.

По данным МВД Украины, трое погибших были спасателями ГСЧС.

“В Киеве во время ликвидации последствий вражеских ударов погибли трое спасателей ГСЧС. Они работали под обстрелами, чтобы помочь людям. Еще 9 чрезвычайников получили ранения. Есть тяжелые, врачи борются за их жизни”, – сообщил Игорь Клименко.




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