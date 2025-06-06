 

Поджигатель из Колорадо обвиняется в 28 покушениях на убийство, ему грозит 600 лет тюрьмы

06.06.2025, 14:30, Новости дня
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45-летний житель Египта Мухаммед Сабри Сулейман (Солиман), обвиняемый в нападении на участников произраильской демонстрации в Боулдере, штат Колорадо, с бутылками с зажигательной смесью и кустарным огнеметом, отправится в тюрьму до конца своих дней. Ему предъявлены 28 обвинений в покушении на убийство, и по словам представителей прокуратуры штата, за эти преступления он получит больше 600 лет тюрьмы.

В общей сложности, обвинительное заключение включает 118 пунктов, включая нападение, использование зажигательных устройств и жестокое обращение с животными – в ходе теракта была ранена собака.

На судебном заседании, где были оглашены обвинения, Мухаммед Сабри Сулейман появился уже в оранжевой тюремной одежде, его руки и ноги были скованы. Он находился за толстым стеклом, поскольку речь идет об особо опасном преступнике.

Трое пострадавших от теракта до сих пор остаются в больнице. Всего в результате теракта пострадали 15 человек в возрасте от 25 до 88 лет, 10 из них получили ранения.

У 45-летнего гражданина Египта в США жена и пятеро детей. Как отмечает CNN, их юридический статус неясен, неясно так же, все ли члены семьи задержаны. Мухаммед Сабри Сулейман находится в США нелегально: он прибыл в страну в 2022 году, и его виза истекла.

На допросе Сулейман заявил, что планировал атаку более года, и стремился “убить всех сионистов” Следователям террорист рассказал, что изготовил зажигательную смесь самостоятельно, изучив инструкции на YouTube и приобретя ингредиенты.

Он заранее изготовил бутылки с зажигательной смесью, более дюжины стеклянных сосудов с коктейлем Молотова” остались незажженными и были найдены рядом с местом, где Сулейман был арестован.




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