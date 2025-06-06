Махачкалинский суд лишил Пушкина звания создателя русского литературного языка в пользу Расула Гамзатова

Советский районный суд Махачкалы полностью удовлетворил иск главы Национальной библиотеки Республики Дагестан Али Алиева о лишении Александра Пушкина звания создателя литературного русского языка и передачи «высокого титула» советскому писателю и поэту Расулу Гамзатову.

Как удалось доказать истцу, творчество Пушкина полностью потеряло свою актуальность и отражает нравы только «николаевской царской России», в то время как произведения Гамзатова посвящены «насущным вопросам, в том числе трудовым подвигам многонационального советского народа».

– Мы рады, что судья принял нашу сторону и Расул Гамзатович теперь навеки будет главным поэтом нашей великой страны. Уверен, что ещё незнакомые с творчеством великого аварца граждане влюбятся в его героев, – сказал Алиев на пресс-конференции.

В ближайшее время активисты планируют добиться внесения изменений в школьную программу и заменить произведения Пушкина стихами Гамзатова. Если Минпросвещения добровольно не выполнит это требование, то дагестанские библиотекари готовы повторно обратиться в суд.

—