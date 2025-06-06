 

Протез будущего: в России придумали устройство для реабилитации руки

06.06.2025, 13:25, Разное
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Ортез состоит из 10 регулируемых элементов, которые выполняют функцию сухожилий. Каждый из них можно индивидуально настроить под анатомические особенности пациента. В отличие от классических ортезов, которые лишь ограничивают движение, эта разработка стимулирует восстановление моторики, помогая заново учиться выполнять даже мелкие действия.

Ежегодно в России регистрируется около 450 тысяч инсультов, и у 80% выживших остаются двигательные нарушения. Травмы лучевого нерва — еще одна распространенная проблема, особенно после переломов и производственных повреждений. Большинство существующих решений лишь пассивно фиксируют руку, не способствуя активному восстановлению.

«Мы создали систему, которая активно участвует в процессе реабилитации, а не просто поддерживает руку, — объясняет Дарья Масленникова, автор проекта, студентка четвертого курса Института искусственного интеллекта РТУ МИРЭА. — Это дает пациентам возможность быстрее вернуться к нормальной жизни».

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naked-science.ru

Алексей Кириченко, научный руководитель проекта, старший преподаватель кафедры биокибернетических систем и технологий РТУ МИРЭА, подчеркивает: «Существующие аналоги либо жестко фиксируют руку, ограничивая подвижность, либо используют единую кинематическую цепь, синхронно разгибая все пальцы. Уникальность нашего ортеза в том, что каждый палец можно сгибать и разгибать отдельно благодаря двум разгибателям на фаланги. Это новая технология, аналогов которой на рынке пока нет».

Еще одно ключевое преимущество — ортез располагается только на тыльной стороне руки, сохраняя естественную подвижность ладони. Это особенно важно для пациентов, которым необходимо постепенно восстанавливать мелкую моторику без лишнего дискомфорта.

Проект уже получил поддержку в «Акселераторе РТУ МИРЭА», что ускорит его доработку и выход на рынок. В перспективе — помощь тысячам людей, стремящихся вернуть себе свободу движений.




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