 

«Роскосмос» займется повышением точности ГЛОНАСС

06.06.2025, 13:00, Новости дня
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В ходе проведения мероприятия ЦИПР 2025 руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал о том, что в ближайшие шесть лет точность российской системы навигации ГЛОНАСС с текущих 2,5 метра будет доведена до десятков сантиметров.

Как уточняется, дециметровая точность работы системы будет достигнута за счет синхронизации оборудования ГЛОНАСС с возможностями создаваемой группировки спутников под названием «Рассвет». Причем глава «Роскосмоса» отметил, что без «Рассвета» улучшить точность ГЛОНАСС не получится.

Напомним, система «Рассвет» предназначена для организации спутникового интернета по всей территории России (альтернатива Starlink), включая отдаленные районы, которая создается специалистами уже многим известной компании «Бюро 1440».

На сегодняшний день группировка ГЛОНАСС включает 26 работоспособных спутников, два из которых являются резервными, тогда как «Рассвет» будет состоять из сотен космических аппаратов связи.




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