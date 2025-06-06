 

Суд приостановил действие указа Трампа о запрете на обучение иностранцев в Гарвардском университете

06.06.2025, 12:35, Новости дня
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Судья окружного суда США по Массачусетсу Эллисон Берроуз приостановила действие указа президента США Дональда Трампа о запрете на продолжение обучения в Гарвардском университете иностранных студентов, пишет The New York Times.

22 мая администрация Трампа приостановила программу приема и обучения иностранных студентов в Гарвардском университете, в котором после 7 октября 2023 года проходили массовые пропалестинские выступления.

Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, сообщив об отзыве у Гарварда сертификата, заявила, что Белый дом считает университет ответственным за “поощрение насилия и антисемитизма в своем кампусе”.

Обучающимся в Гарварде иностранцам предложено перевестись в другие вузы, в противном случае они лишатся своего статуса.

Телеканал CNN отмечал, что это решение может затронуть значительную часть студентов Гарвардского университета, в котором в 2024-2025 учебном году насчитывалось 6793 иностранных студентов, и они составляли 27,2% от общего числа учащихся.




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