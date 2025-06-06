Секретное блошиное оружие поможет создать батут для бактерий

Исследователи из Университета RMIT в Мельбурне успешно испытали вещество резилин в качестве основы для прорывного антибактериального покрытия. Особенность этой разработки в том, что резилин нетоксичен и полностью биосовместим с клетками человеческого тела, он не вызывает отторжения и разрушения. К тому же резилин очень гибкий и его удобно использовать для создания разного рода «заплаток» для поврежденных участков кожи.

Резилин – настоящее чудо природы, это суперэластичный белок, который позволяет многим насекомым совершать невероятные прыжки. Например, благодаря ему блохи способны прыгать на расстояние, в 200 раз превышающее размеры их тела. В ходе изучения резилина выяснилось также, что к нему не могут прикрепляться микробы — они просто отскакивают от его поверхности.

Ученые создали особые резилин-миметичные белки – искусственные конструкции, которые можно изготавливать в любых формах и размерах под конкретные задачи. Речь идет о наноразмерных патчах, когда небольшая капля блокирует доступ бактерий к пораженному участку. Эксперименты с E. coli, показали, что в течение 24 часов ни одна бактерия не смогла закрепиться на резилиновом покрытии и была успешно удалена.

Изучение защитного действия резилиновых покрытий уже перешло от лабораторных испытаний к клиническому применению. Сейчас необходимо обеспечить стабильность и масштабируемость состава, после чего можно будет приступить к проверке его безопасности и эффективности на людях.Источник — RMIT