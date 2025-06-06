Рупор кремлевской пропаганды: Комбинированный удар по Украине. 06.06.2025
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
С 11 вечерам до 7 утра ВС РФ наносили по Украине мощный комбинированный ракетно-бебспилотный удар.
Применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, различные беспилотники.
Поражались цели в 12 областях Украине и в Киеве. Поражено большое кол-во различных объектов – в основном различные предприятия, объекты энергетики и т.п.
Один из самых эпичных это серия прилетов в Луцке.
Противник заявляет, что число применяемых "Гераней" перевалило за 400.
В целом, это была одна из наиболее мощных комбинированных атак за последние месяцы.
Больше кол-во видео ударов выкладывал на канале https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)
—
Источник: Colonel Cassad
Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках
Смотреть комментарии → Комментариев нет