Рупор кремлевской пропаганды: Комбинированный удар по Украине. 06.06.2025

С 11 вечерам до 7 утра ВС РФ наносили по Украине мощный комбинированный ракетно-бебспилотный удар.

Применялись баллистические ракеты, крылатые ракеты воздушного и морского базирования, различные беспилотники.

Поражались цели в 12 областях Украине и в Киеве. Поражено большое кол-во различных объектов – в основном различные предприятия, объекты энергетики и т.п.

Один из самых эпичных это серия прилетов в Луцке.

Противник заявляет, что число применяемых "Гераней" перевалило за 400.

В целом, это была одна из наиболее мощных комбинированных атак за последние месяцы.

Больше кол-во видео ударов выкладывал на канале https://t.me/boris_rozhin (кому интересно, подписывайтесь)

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Источник: Colonel Cassad

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