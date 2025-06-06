 

«Ай да сукин сын!» – о славном Пушкине в День русского языка

06.06.2025, 11:33, Разное
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Как известно большинству из наших читателей, Александр Сергеевич Пушкин был основоположником русского литературного языка – того самого, где множество слов создают неповторимые произведения «золотого века русской литературы».

Наше издание успело застать классика при жизни: некоторые с ним играли в буриме, некоторые в преферанс, некоторые просто сидели в одном трактире, а один, впрочем, об этом не будем. В любом случае изучению наследия Пушкина и новым фактам из биографии наши авторы уделяют особое внимание.

Жизнь Александра Сергеевича, вопреки расхожему мнению, была непростой. Его с детства спаивала няня, учился поэт тоже не очень хорошо, сегодня он бы не смог поступить в вуз. А будучи взрослым, Пушкин сидел в тюрьме, после чего написал знаменитую сказку «Золотой петушок». Да и в целом жил он бедно – приходилось писать стихи, прославляющие китайскую бытовую технику.

Однако трудности не мешали Пушкину творить: именно он написал стихи хита «Я русский». В Русском музее найдены черновики книг Пушкина о Гарри Поттере. Также было обнаружено стихотворение, в котором поэт признается в любви США.

К сожалению, жизнь гения оборвалась слишком быстро, но не факт, что мы сегодня знаем всю правду о трагедии на Чёрной Речке. СК сформирует следственную бригаду по расследованию убийства Пушкина. В новой экранизации биографии Пушкина поэт победит на дуэли Дантеса. А вот потомок Пушкина отомстить за родственника
не сможет – его отчислили из Суворовского училища за плохие результаты по стрельбе.

Увы, и после кончины поэта его пытаются оболгать. Неизвестные обчистили квартиру Пушкина на Каширском шоссе. Конституционный суд Молдавии запретил Пушкина из-за агитации за Додона. В Вене поставили оперу о том, как Пушкин отравил Гоголя. А неравнодушные активисты сорвали акцию прибалтийских неофашистов по сожжению книг Пушкина. Великобритания отказывается возвращать в Россию раритетные фотографии Пушкина. В Эфиопии снесут памятник Пушкину.

В день 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Госдуму вызвали обнаглевшего посла Франции для публичного покаяния. А в РАН заявили, что Пушкина никогда
не существовало.

Страдают из-за любви к творчеству Пушкина и другие люди – директор магаданского детского сада был уволен за постановку пьесы по сказке «Золотой петушок», а литературная дуэль пушкинистов и есенинцев пероросла в поножовщину.

Тем не менее Пушкин жив и на нём сегодня зарабатывают. Сергей Шнуров записал альбом для детей по мотивам сказок Пушкина.

Выручка музея русской водки выросла на 2000% после введения «пушкинских карт».

И хотя в Орловской области заросла единственная тропа, ведущая к памятнику Пушкину, многие читают гения и даже выделяют средства на содержание памятников, среди них экономист Анатолий Чубайс.

А главное — необходимо признать, что Пушкин — поэт всего мира, а не только наш. В Африке два племени начали войну из-за спора о том, к какому из них принадлежит Пушкин.

А ещё нам стало известно, что Пушкин, Лермонтов и десятки других деятелей культуры XIX века поддержали внешнюю политику России на спиритическом сеансе.

Поэтому в День русского языка и день рождения поэта в очередной раз повторим: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”




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