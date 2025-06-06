Мнение: Народная медицина в Российской Империи

На приложенном скане дореволюционного издания вы можете прочесть про фурор, который русская медицинская экспозиция произвела на Дрезденской гигиенической выставке. Выставку организовал немецкий предприниматель и филантроп Карл Август Лингнер.

История герра Лингнера типична для капитализма: у юноши не было денег, но было правильное воспитание и верные жизненные установки. Работать он начал в 15 лет, пробовал себя в разных областях, везде терпел неудачу. Наконец, в 31 год упрямый немец начал продавать антисептик, изобретённый его другом-химиком, и постепенно преуспел. Значительную часть своего многомиллионного состояния Лингнер направил на пропаганду гигиены — пожалуй, самое важное направление массовой медицины начала 20-го века. Кроме Дрезденской гигиенической выставки, которую я упомянул выше, он также учредил знаменитый Немецкий музей гигиены.

Так вот, земская медицина — это система бесплатного народного здравоохранения, организованная Александром II. Грустная ирония заключается в том, что борцы за народ, так называемые народовольцы, взорвали бомбой русского императора, который отменил крепостное право и учредил систему народной медицины…

Если вы ещё не читали, рекомендую Булгакова — «Записки юного врача» и «Морфий». Там он как раз пишет от лица врачей, работающих в системе земской медицины. Если коротко: оснащение больниц отличное, квалификация врачей высокая, помощь — бесплатная. Система быстро развивалась, сеть больниц и участков за несколько десятилетий выросла во много раз. Нагрузка на врачей была серьёзной, однако, с другой стороны, когда в истории было иначе? Цитирую (ссылка):

…Я же — врач N-ской больницы участка, такой-то губернии, — после того как отнял ногу у девушки, попавшей в мялку для льна, прославился настолько, что под тяжестью своей славы чуть не погиб. Ко мне на приём по накатанному санному пути стали ездить сто человек крестьян в день. Я перестал обедать. Арифметика — жестокая наука. Предположим, что на каждого из ста моих пациентов я тратил только по пять минут… пять! Пятьсот минут — восемь часов двадцать минут. Подряд, заметьте. И, кроме того, у меня было стационарное отделение на тридцать человек. И, кроме того, я ведь делал операции…

В январе 1918 года большевики упразднили земскую медицину вместе с самими земствами (местными выборными собраниями). Несколько позже принципы земской медицины легли в основу советской системы Николая Семашко, который до революции в промежутках между экстремистской деятельностью несколько лет работал врачом.