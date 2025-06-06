Француженка подала в суд на Израиль в связи с гибелью в Газе ее внуков

Француженка Жаклин Риво подала в Парижский юридическую жалобу, обвинив Израиль в “геноциде” и “убийстве” ее внуков в Газе, сообщил 6 июня адвокат Ари Алими, представляющий эту женщину.

Риво надеется, что тот факт, что дети ее дочери, шести и девяти лет, были французскими гражданами, означает, что судебная система Франции назначит мирового судью для расследования обвинений.

В жалобе говорится, что “две ракеты, выпущенные израильским самолетом F16”, убили Джанну, шести лет, и Абдеррахима Абудахера, девяти лет, на севере Газы 24 октября 2023 года. В это время семья находилась во временном убежище доме “между Фалуджей и Байт-Лахией”. Одна ракета влетела “через крышу, вторая – прямо в комнату, где находилась семья”, сказано в жалобе.

В жалобе утверждается, что обвинение в “геноциде” основано на том, что авиаудар является частью более масштабного израильского проекта по “уничтожению палестинского населения и созданию для него условий, которые повлекут за собой его уничтожение”.

Брат погибших внуков Омар был тяжело ранен, но он все еще живет в Газе со своей матерью, которую зовут Ясмин З., говорится в жалобе.

Агентство France-Presse отмечает, что в 2019 году французский суд заочно признал Ясмин З. виновной в финансировании террористической организации, которая распределяла деньги в Газе между боевиками группировок ХАМАС и “Исламский джихад”. То есть семья была связана с террористическими организациями и могла быть целью для атаки ЦАХАЛа.

Отметим, что 23 октября 2023 года в Газе велись активные боевые действия. В это время продолжались интенсивные ракетные обстрелы из Газы южных и центральных районов Израиля. За сутки ЦАХАЛ поразил в Газе сотни целей – в том числе дома, в которых находились известные командиры боевиков и активисты террористических организаций.