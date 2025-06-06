Шимпанзе заразились зевотой от робота

Из прошлых исследований известно, что заразительный эффект зевоты, знакомый всем людям, характерен для многих приматов. Недавно биологи наблюдали, как зевота заразила гамадрилов. Это поведение неоднократно описывали и у человекообразных обезьян, таких как орангутаны и шимпанзе. Во время экспериментов животные зевали, следуя примеру сородичей — как находящихся рядом, так запечатленных на видео. Теперь исследователи впервые показали, что схожим образом на шимпанзе может действовать и демонстрация зевания с помощью головы робота-гуманоида. Статья об этом вышла в журнале Scientific Reports.

Участниками нового эксперимента стали десять взрослых самцов и четыре самки шимпанзе из испанского реабилитационного центра для приматов, где обезьяны восстанавливаются после изъятия из цирков и других мест с негуманным обращением. На момент исследования шимпанзе проживали в центре от года до 12 лет.

Для проверки заразительного эффекта зевоты испытуемым показывали голову робота с реалистичными человеческими чертами и возможностью совершать мимические движения с помощью 33 встроенных сервоприводов. Андроид воспроизводил на лице три выражения: полноценный зевок с широким разеванием рта и прикрытием глаз, простое раскрытие рта и нейтральное выражение с закрытым ртом. Ответное поведение шимпанзе фиксировали с помощью видеозаписи, а затем анализировали.

Голова робота-гуманоида (рот закрыт, приоткрыт, зевота, вид сзади), примеры заражения шимпанзе зеванием (B, C, D) и поведения, напоминающего подготовку ко сну (E) / © Joly-Mascheroni, R., Forster, B., Llorente, M. et al. Scientific Reports (2025).

В итоге на зевок роботизированной головы откликнулись восемь из четырнадцати обезьян. Наиболее заразительно действовала полноценная имитация зевания, но иногда животные реагировали и на простое раскрытие рта роботом. Кроме того, после зевков андроида восемь шимпанзе вели себя так, словно готовились ко сну. Животные укладывались, а некоторые даже организовывали подстилку, на которую ложились.

По словам ученых, подобные действия шимпанзе говорят о том, что зевание роботизированной головы могло не просто вызывать автоматическую реакцию подражания, но и служило своеобразным сигналом о наступлении времени для отдыха.

В научной литературе описано множество предположений о природе, функциях и особенностях зевания у разных видов, и тема все еще остается предметом дискуссий. Этот рефлекс связывают с физиологическими и социальными аспектами, терморегуляцией, переходом между покоем и возбуждением, модуляцией внимания и групповой синхронизацией.

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Также авторы новой статьи напомнили, ссылаясь на предыдущие работы, что заразительные свойства зевоты имеют отношение к элементам социального взаимодействия, такими как эмпатия, обработка эмоций и имитация.

Исследователи считают, что полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения взаимодействий человекоподобных роботов с животными и людьми. К примеру, стоит проверить, будут ли заразительны, как зевота, другие движения или действия роботов-гуманоидов.