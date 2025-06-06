Трамп распорядился привлечь Илона Маска к ответственности за пропаганду нацизма

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social приказ ФБР и прокуратуре незамедлительно начать расследование в отношении Илона Маска. Хозяин Белого дома подозревает миллиардера в пропаганде нацизма.

«Только что увидел видео, где человек, похожий на Маска, салютует как отъявленный нацист. Это неприемлемо, особенно в год 80-летия того, как мы, американцы, победили Гитлера», – написал Трамп.

Маск уже получил повестку с требованием явиться на допрос в прокуратуру Нью-Йорка. Допрос главы Tesla состоится 7 июня. По информации The New York Times, бизнесмена арестуют и до суда он будет находиться в федеральной тюрьме.

«Пока речь в деле идёт только о пропаганде нацизма, однако в дальнейшем могут появиться оскорблённые его жестом граждане, а это добавит к потенциальным трём годам тюрьмы пару миллиардов штрафа», – сказал в эфире CNN адвокат Майк Росс.

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