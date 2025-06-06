На запуск 5G-сети в российской столице потребуется 100 млрд рублей

В рамках мероприятия ЦИПР-2025 четверка ведущих российских сотовых операторов поделилась собственными оценками по поводу расходов, требуемых для полноценного запуска в Москве сетей пятого поколения. По их мнению для реализации такого проекта потребуется порядка 100 млрд рублей, а окупаться он будет 20-30 лет.

Кроме того, представители операторов обратили внимание на то, что частоты в диапазоне от 4,8 до 4,99 ГГц, которые планируется использовать, являются весьма неоптимальными, так как требуют почти в 1,5 раза больше как базовых станций, так и вспомогательного оборудования, чем для «золотого диапазона», который в России занят.

Напомним, частоты диапазона от 3,4 до 3,8 ГГц считаются наиболее оптимальными для масштабного внедрения 5G, однако они давно используются российскими силовыми структурами. При этом операторы достаточно давно и настойчиво претендуют на их задействование, тогда как названный диапазон 4,8–4,99 ГГц, к слову, фигурирует в программе по развитию связи до 2035 года.

Помимо этого предлагаемый частотный диапазон под сети 5G имеет ряд достаточно серьезных проблем в плане электромагнитной совместимости с уже имеющимся оборудованием у пользователей на территории России, а также разного рода сложности, связанные с приграничной координацией с соседними странами. Все это может привести к нестабильной и некачественной работе сетей.