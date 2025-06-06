Австралийские какаду научились добывать еду в городе — теперь они осваивают питьевые фонтанчики

Австралийские какаду продолжают демонстрировать удивительную способность адаптироваться к городской среде — теперь они научились пользоваться питьевыми фонтанчиками. Используя свои сильные ноги и массивное тело, птицы успешно поворачивают ручки кранов, получая доступ к воде.

Это первый зафиксированный случай, когда подобное поведение наблюдается у целой популяции пернатых. На видеозаписи, сделанной в парке на западе Сиднея, какаду выстраиваются в очередь у фонтана, поочередно включая воду. Поскольку для работы таких устройств требуется постоянное давление, птицы не просто открывают кран, но и удерживают его в нужном положении.

«Птицы управляют фонтанчиком, согласованно используя обе ноги: одна лапа поворачивает ручку, а другая прижимает резиновый носик, либо обе конечности фиксируют клапан, — отмечают исследователи. — Затем какаду переносит вес тела, чтобы повернуть рукоятку, но не дать ей вернуться в начальное положение, одновременно наклоняя голову, чтобы попить».

Барбара Кламп, ведущий исследователь из Института изучения поведения животных Общества Макса Планка, лично наблюдала за этой необычной адаптацией. Чтобы изучить масштабы явления, ученые обследовали парковые фонтанчики Сиднея, обнаружив характерные следы от клювов на многих пластиковых деталях. Затем были установлены камеры для наблюдения за птицами.

Два десятка какаду пометили краской, чтобы отслеживать их поведение. За 44 дня ученые зафиксировали 525 попыток воспользоваться фонтанами, из которых 41 % оказались успешными. Помеченные особи справлялись лучше — их результативность составила 52 %. Анализ видеозаписей показал, что успешные и неудачные попытки часто включали одни и те же действия, но в разной последовательности.

Это уже второй пример нестандартной адаптации сиднейских какаду. В 2022 году они привлекли внимание СМИ своим умением открывать мусорные баки в поисках еды. Изначально травоядные, эти птицы демонстрируют изрядную гибкость поведения, осваивая новые источники пищи.

Источник — University of Vienna